Massimo Rastelli, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna: "Affrontiamo il Bologna in un momento molto positivo per i nostri avversari. Farias e Padoin sono out, non siamo riusciti a recuperarli, torna invece Di Gennaro. Voglio ringraziare i nostri tifosi che hanno risposto alla chiamata: domani ci sosterranno in tanti. Infortuni? I tanti infortuni patiti non sono quasi mai stati di natura muscolare, la preparazione non c'entra nulla. Mercato? Non sto pensando al mercato, la mia testa e quella dei ragazzi è focalizzata solo sulla sfida di domani. Nel 2017 abbiamo trovato nuovi equilibri: ora ragioniamo partita per partita, che sia in casa o trasferta. L'attuale classifica ci aiuta a lavorare serenamente e migliorare giorno dopo giorno. Guai però a rilassarsi. Nonostante le difficoltà, domani mi aspetto una grande gara dei miei ragazzi. Abbiamo voglia di far bene".