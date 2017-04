Tre mesi dopo (4-1 al Genoa il 15 gennaio), il Cagliari che torna a vincere in casa (4-0 al Chievo). Troppo per una squadra che aveva fatto del Sant’Elia terra di conquista. Come si legge su Tuttosport, Rastelli ha trovato i giusti equilibri, inventandosi un modulo elastico: a seconda delle circostanze utilizza un trequartista a supporto di due punte oppure, arretrando Sau, resta con un solo attaccante e due mezze punte, con licenza di concludere. Albero di Natale che ha avuto riscontri positivi, qualche volta anche in trasferta (vedi vittoria a Palermo). Schema vincente che consente di assestarsi in una classifica consona alle potenzialità del complesso. Ora, a sei turni dalla fine, Rastelli potrà dedicarsi alla programmazione per la stagione che verrà. Certi giocatori hanno evidenziato l’usura dell’età e ci sarà l’obbligo, se non di rimpiazzarli, quantomeno di supportarli adeguatamente. Del resto, aver subìto 62 gol in 32 partite è sinonimo di fragilità in fase difensiva, evidenziatasi maggiormente nella prima parte di torneo, allorquando il Cagliari incassava sconfitte a largo punteggio. La situazione si è poi normalizzata, ma il campanello d’allarme era suonato.

Se si osserva il bicchiere mezzo pieno le 45 reti realizzate sono bottino ragguardevole per una squadra della fascia del Cagliari. E in effetti la fase offensiva è il reparto che ha funzionato meglio. Ora il futuro si chiama Udinese. Dopo la sconfitta al San Paolo contro il Napoli i ragazzi di Gigi Delneri sono a un tiro di schioppo. Se il Cagliari dovesse andare a vincere al “Friuli” riuscirebbe addirittura a sopravanzarli in classifica, centrando l’undicesima piazza. Non una “mission impossible” se si considera che l’Udinese quest’anno ha perso sei volte in casa. Indubbiamente i bianconeri hanno un tasso tecnico di rilievo, ma i rossoblù visti contro il Chievo hanno mostrato una ritrovata vitalità, che potrebbe esser riproposta. Un finale in crescendo potrebbe esser foriero di novità positive individuali, con conferme per la prossima annata. Tecnico in primis.