Il tecnico del Cagliari Massimo Rastelli è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo contro il Genoa: "Eravamo partiti bene, poi loro hanno preso campo, non abbiamo dato la giusta pressione sui portatori e ci siamo abbassati troppo. Siamo stati bravi a ribaltare il risultato nel primo tempo, nella ripresa c'eravamo solo noi. Peccato per l'espulsione di Capuano. Ringrazio i tifosi venuti allo stadio nonostante il freddo. Di Gennaro? Durante la settimana ha avuto un fastidio che si è riacutizzato durante il riscaldamento, prima del fischio d'inizio ho chiesto di mandare in campo Tachtsidis, lui ha iniziato così così poi si è imposto. Barella cresce di partita in partita, oggi è stato devasstante e ha eseguito alla lettera le mie richieste. In generale la squadra è stata ottima, con piccoli accorgimenti stiamo migliorando la tenuta difensiva e concediamo sempre meno agli avversari. Vittoria dedicata a Melchiorri".