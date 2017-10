Massimo Rastelli, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa della partita di domani che vedrà la sua squadra fronteggiare il Genoa.



Sulla squadra: "Vorrei vedere di nuovo una squadra convinta dei propri mezzi, quella che fino alla vittoria di Ferrara aveva convinto tutti. Durante la sosta abbiamo ricaricato le batterie, fisiche e mentali: domani dobbiamo solo raccoglierei frutti di questo lavoro."



Sui convocati e Barella: "Rafael torna tra i convocati. Out solo Melchiorri e Cossu. Barella deve dimostrare ogni settimana il suo valore: la convocazione in Nazionale gli serva come ulteriore stimolo".



Sulla formazione: "Sau sta bene, è rientrato a pieno regime da mercoledì. Pavoletti in queste due settimane ha lavorato sulla condizione fisica e ha fatto grandi progressi. Dubbi di formazione? Non ne ho, da martedì abbiamo lavorato sulla gara e ho le idee chiare. Spero che i ragazzi domani siano bravi a interpretare la gara. A Pavoletti non ho detto niente circa l’astinenza, mi aspetto una deviazione fortuita e casuale che lo sblocchi e andrà tutto bene".



Sulla partita: "I momenti di difficoltà prima o poi arrivano per qualsiasi squadra in Serie A, noi conosciamo il nostro valore e non dobbiamo abbatterci. Facciamo parlare il campo, i risultati arriveranno. Domani sarebbe importante offrire una bella prestazione, credo che il risultato poi sia una conseguenza. È una gara delicata per entrambe le squadre, chi interpreterà meglio i momenti della gara farà più punti.



Rischio esonero: "Se mi sento in discussione? Come la settimana scorsa e come domani sera. Come sempre".