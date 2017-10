Ripresa dell'attività anche per il Cagliari nel centro sportivo di Asseminiello a pochi giorni dal ritorno del campionato con la sfida casalinga contro il Genoa. Barella e Ionita sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Ancora assenti gli U21 Miangue e Romagna. È rientrato in gruppo Ceppitelli che ha svolto tutta la sessione di oggi con la squadra, parzialmente in gruppo Faragò. Lavoro personalizzato per Cossu, Cragno, Rafael e Sau. Terapie per Melchiorri.