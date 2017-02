Il Cagliari ha riportato in Sardegna Victor Ibarbo dopo l'esperienza al Panathinaikos. Ma poteva davvero finire in un altro club di Serie A: la cessione alla Sampdoria è stata vicina, perché Ibarbo è molto gradito al presidente Ferrero che lo stima. E aveva pronta la trattativa col Cagliari, non fosse che Marco Giampaolo ha preferito tenere la rosa attuale con Budimir e Schick alternative in attacco.