Cagliari-Roma 0-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 15' Under



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Ceppitelli, Andreolli, Lykogiannis; Deiola, Barella, Padoin (89' Han); Ionita (82' Cossu); Farias (77' Sau), Pavoletti. All. Lopez



Roma (4-2-3-1): Alisson; Peres (58' Florenzi), Capradossi (68' Silva), Fazio, Kolarov; De Rossi, Gonalons; Under (85' Schick), Nainggolan, Gerson; Dzeko. All. Di Francesco



Arbitro: Di Bello di Brindisi



Ammoniti: 23' Lykogiannis (C), 38' Barella (C), 73' Ionita (C), 87' Gerson (R)