Filippo Romagna, difensore passato dalla Juventus al Cagliari la scorsa estate, ha parlato a La Nuova Sardegna della sconfitta contro i biancconeri: “C’è ancora un po’ di amarezza. Siamo consapevoli di essere sulla strada giusta e dobbiamo essere bravi a trasformare in cattiveria agonistica la delusione per il punto perso con i più forti. Dopo la partita con la Juve ho parlato a lungo con Chiellini e Rugani, con lui (Rugani ndr) ci conosciamo benissimo, siamo stati compagni di squadra nella Primavera. Allegri? E’ un grande allenatore dalla personalità spiccata e dalle idee chiare. Bonucci? Quando ho avuto la fortuna di allenarmi con Leo ho sempre cercato di rubargli i segreti. Guardavo il suo modo di stare in campo, la personalità, i movimenti. Lui è uno a cui piace giocare la palla, non buttarla via. Credo sia tra i più forti al mondo nel suo ruolo".