Cagliari-Sassuolo 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 60' Matri



CAGLIARI(4-3-1-2): Cragno; Padoin (62' Faragò), Ceppitelli, Pisacane, Capuano; Ionita, Cigarini, Barella (78' Sau); Joao Pedro; Farias, Pavoletti (52' Giannetti). All. Rastelli.



SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Cannavaro, Acerbi, Letschert; Lirola, Missiroli, Magnanelli, Duncan (dal 78' Biondini), Adjapong; Politano (48' Sensi), Matri (75' Ragusa). All. Bucchi.



Arbitro: Gavillucci di Latina.



Ammoniti: 17' Barella (C), 29' Ceppitelli (C), 71' Magnanelli (S), 83' Cannavaro (S), 84' Lirola (S), 93' Giannetti (C).