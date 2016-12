Cagliari-Sassuolo 4-3 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 14' Sau (C), 29' Adjapong (S), 33' Pellegrini (S), 57' Acerbi rig. (S), 61' Borriello (C), 73' Farias (C), 75' Farias (C)



Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pisacane (66' Joao Pedro), Salamon, Alves, Capuano; Dessena (40' Borriello), Di Gennaro, Padoin; Barella; Farias, Sau (74' Giannetti). All. Rastelli.



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola (80' Matri), Acerbi, Antei, Peluso; Mazzitelli (80' Ricci), Sensi, Pellegrini; Adjapong (65' Terranova), Defrel, Ragusa. All. Di Francesco.



Arbitro: Celi



Ammoniti: 2' Ragusa (S), 17' Adjapong (S), 44' Farias (C), 48' Di Gennaro (S), 66' Padoin (C), 77' Mazzitelli (S)



Espulsi: 33' Pellegrini (S)