Marco Sau non segna in Serie A dal 22 dicembre scorso, ma oggi, nell'amichevole del Cagliari contro il Sorso, ha realizzato un poker nell'8-1 finale e ha parlato del periodo difficile in rossoblù: "L'astinenza inizia a pesare, do sempre tutto per la squadra, ma ammetto che il gol mi manca. Spero di segnare al più presto". E lancia la sfida a Ilija Nestorovski, che ha realizzato una doppietta con la Macedonia contro il Liechtenstein e vuole far male anche al Cagliari: "Nestorovski sta facendo molto bene, ho visto qualche sua partita ed è un grande attaccante. Ma a Palermo spero di far goal io e non lui".