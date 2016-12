Clima teso a Cagliari, nonostante la buona posizione di classifica. Al 40′ del match poi vinto col Sassuolo, sostituzione per Rastelli: esce Dessena ed entra Borriello, il centrocampista non la prende bene e manifesta tutto il disappunto scagliando un calcio contro i cartelloni pubblicitari e gettando per terra la fascia. Allo stesso modo Sau, una volta sostituito, non ha salutato il tecnico, che gli tendeva la mano.