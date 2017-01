Nuova doppia seduta per il Cagliari che al Centro Sportivo di Asseminello si prepara alla partita di domenica pomeriggio contro il Milan. L'allenamento del mattino è stato incentrato su un lavoro di forza, preceduto dall'attivazione con la palla. Quindi la rosa è stata suddivisa in due gruppi: i difensori hanno svolto esercitazioni specifiche sulla fase difensiva, mentre centrocampisti e attaccanti sono stati impegnati in esercizi con slalom e tiri in porta. Anche la seduta del pomeriggio si è aperta con la fase del riscaldamento tecnico. A seguire, la squadra ha effettuato esercitazioni sulla fase difensiva, per poi chiudere la seduta con una partitella finale. Terapie e riposo precauzionale per Marco Borriello, a seguito di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, riportato al termine dell’allenamento di ieri pomeriggio. Domani mattina alle 10 è in programma una nuova seduta di allenamento. Alle 15, test match a Cabras contro il Guspini-Terralba, formazione militante nel campionato di Promozione.