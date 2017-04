Il Cagliari pensa al dopo Rastelli. Come si legge su Tuttosport, i dirigenti sardi stanno infatti cercando di convincere Cesare Prandelli ad abbracciare il loro progetto: un lavoro di lunga durata in simbiosi con il settore giovanile con vista sul nuovo stadio e l’approdo in Europa nel giro di poche stagioni. Un’ipotesi che non lascia indifferente l’ex ct che sa bene come andrebbe a lavorare in una provinciale “particolare”: rappresenta una intera regione e ha tifosi in tutta Italia, come testimoniano gli ascolti tv che l’hanno piazzata a ridosso delle prime dieci subito al ritorno in Serie A.



E Rastelli? Per lui sondaggi dall’Udinese (che però sembra intenzionata a continuare con Delneri) e da ambiziosi club di B (occhio al Bari se dovesse fallire i playoff).

Un'interessante novità che arriva dall’Inghilterra, dove Marco Branca è a un passo dal Watford. L’ex ds dell’Inter ha infatti già parlato con i Pozzo ed è pronto a insediarsi con la volontà di confermare Mazzarri in panchina.