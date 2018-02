Cagliari-Spal 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 34' Cigarini, 77' Sau



Cagliari (3-5-2): Cragno; Andreolli, Ceppitelli, Castan; Faragò, Barella (87' Dessena), Cigarini, Joao Pedro (81' Ionita); Padoin; Farias (74' Sau), Pavoletti. All. Diego Lopez



Spal (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari (81' Schiattarella), Felipe; Lazzari, Kurtic, Viviani (67' Paloschi), Grassi, Mattiello (59' Costa); Antenucci, Floccari. All. Semplici



Arbitro: Massa di Imperia



Ammoniti: 8' Mattiello (S), 9' Cigarini (C), 17' Barella (C), 25' Joao Pedro (C), 58' Vicari (S), 85' Sau (C), 91' Castan (C)