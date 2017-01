Prima della gara contro la Roma, ai microfoni di Premium Sport ha parlato il giocatore del Cagliari Panagiotis Tachtsidis: "Sensazioni da ex? Ormai sono passati 4 anni e sono cambiato, sono cresciuto, sono contento di tornare, la Roma mi ha fatto crescere e cambiare come giocatore ma ora sono a Cagliari e devo pensare solo a questa squadra. La Roma sta andando bene, ha entusiasmo ma anche noi siamo in un buon momento, sia qui per giocare una buona gara. Si gioca e si lotta e speriamo di fare risultato. Come migliorare? L'unica cosa che si può fare è lavorare tutta la settimana, questo ci chiede il mister per essere pronti la domenica e fare