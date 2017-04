Cagliari-Torino 2-3 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 19' Borriello (rig.) (C), 33' Ljajic, 39' Belotti, 53' Acquah, 95' Han



Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Isla, Pisacane, Bruno Alves, Murru; Ionita, Tachtsidis, Padoin (56' Farias); Joao Pedro; Sau (81' Han), Borriello (34' Faragò). All. Rastelli.



Torino (4-2-3-1): Hart; Zappacosta, Carlao (66' Ajeti), Moretti, Molinaro (46' Barreca); Acquah, Baselli; Iago Falque, Iturbe (22' Boyé), Ljajic; Belotti. All. Mihajlovic.



Arbitro: Rocchi di Firenze



Ammoniti: 18' Carlao (T), 26' Acquah (T), 31' Pisacane (C), 43' Ljajic (T), 69' Joao Pedro (C), 90' Iago Falque (C)



Espulsi: 91' Acquah (T)