Nicola Legrottaglie è il nuovo vice allenatore del Cagliari. L'attuale vice allenatore, Dario Rossi, continuerà a mettere a disposizione della prima squadra tutta la sua esperienza e professionalità in qualità di collaboratore tecnico.​ Nicola Legrottaglie sarà presentato ai media sabato 14 gennaio in occasione della conferenza stampa pre gara di mister Rastelli.



Come riportato dal sito ufficiale del Cagliari, Legrottaglie sarà un importante innesto, scelto e fortemente voluto da mister Rastelli per rafforzare il suo staff tecnico. Un uomo di fiducia dell’allenatore rossoblù, legato a Legrottaglie da una storica amicizia.