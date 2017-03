Dopo un periodo di prova, il Cagliari ha tesserato come giovane di serie l'attaccante nordcoreano Kwang Song Han (classe 1998), che rinforza la Primavera rossoblù e potrà essere convocato anche in prima squadra da mister Rastelli.



Domenica pomeriggio il Cagliari gioca in campionato sul campo della Fiorentina, che è stata deferita per il tesseramento risalente all'anno scorso di un altro giovane nordcoreano: Choe Song Hyok. In particolare il procuratore federale ha deferito l'ex direttore generale viola Andrea Rogg "per la violazione dell'articolo 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver apposto in calce al contratto di prestazione sportiva tra la società dallo stesso rappresentata e il calciatore Choe Song Hyok una data fittizia; per essersi avvalso dell'opera del procuratore sportivo Silvio Pagliari, in occasione della stipula del contratto tra la società dallo stesso rappresentata e il calciatore Choe Song Hyok, in forza di mandato sul quale è stata apposta una data fittizia non depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della Figc".



Inoltre il Cagliari e la Fiorentina hanno presentato i progetti per le realizzazioni dei rispettivi nuovi stadi.