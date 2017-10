La notizia era nell'aria da ieri sera, ora è anche ufficiale:L'ex difensore uruguaiano, che dei rossoblù è stato capitano e che ha allenato nel 2012/2013 e nel 2013/2014,e non, come sembrava in un primo momento, solo per questa stagione.Lopez prende il posto di Massimo Rastelli, esonerato dopo le quattro sconfitte consecutive subite da Pavoletti e compagni. Nel pomeriggio sarà presentato alla stampa, ma intanto ha rilasciato le prime dichiarazioni: "".