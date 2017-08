Van der Wiel ha parlato della sua nuova esperienza con la maglia del Cagliari: ''Sono felice di essere qui, ho ricevuto un caldo benvenuto da parte di tutti. Non ero mai stato in Sardegna, ora intendo restare il più a lungo possibile. Voglio tornare a divertirmi giocando a calcio. Le prime due gare di campionato? Il Cagliari non meritava di perdere. Ho visto una squadra che ha giocato a viso aperto, all’attacco: è la mia stessa filosofia. Attacco e difendo sulla fascia destra, ho molta esperienza, voglio trasmetterla ai miei compagni più giovani e contribuire per fare crescere la squadra. Nelle grandi partite spesso sono i dettagli a fare la differenza. Contro Juventus e Milan la retroguardia ha lavorato bene ma alle squadre forti basta un attimo di distrazione per punirti. Bisogna anche essere fortunati. La mia condizione? Ho un tipo di fisico che mi permette di entrare in forma rapidamente. Non so se giocherò contro il Crotone, non credo di avere 90 minuti nelle gambe, ma sto bene: mi manca solo il ritmo partita. Non ho paura del calcio italiano, affronto con entusiasmo l’esperienza in un nuovo campionato. Vado in campo e voglio dare il meglio di me stesso. Per il bene del Cagliari''.