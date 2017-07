Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È il caso di Andrea Cossu e il Cagliari, che si riabbracciano dopo due anni esatti di lontananza. Il fantasista isolano, capitano dell'Olbia nelle ultime due stagioni, tornerà a vestire i colori rossoblù per chiudere la carriera con la maglia della sua vita. Una promessa fatta al giocatore dal presidente Tommaso Giulini il giorno in cui il numero 7 accettò di lasciare Cagliari, rifiutando proposte in Serie A e B, per sposare il progetto Olbia prima nei dilettanti e poi in Lega Pro. Promessa mantenuta: il classe 1980 ha raggiunto ieri i nuovi compagni di squadra nel ritiro di Pejo, dove i sardi stanno svolgendo la consueta preparazione precampionato e molto presto il suo ritorno diventerà anche ufficiale.



Nonostante un'età non propriamente giovanissima (37 anni compiuti a maggio), il fantasista nativo di Cagliari può dare ancora tanto alla causa rossoblù. Il tempo passa, ma la classe resta la stessa. E di classe, Andrea Cossu ne ha sempre avuta da vendere. Le sue doti tecniche non possono certo essere messe in discussione, così come la grinta e il carattere, che gli hanno permesso di esprimersi ad altissimi livelli nel corso della sua carriera, tanto da guadagnarsi anche la convocazione e il debutto in Nazionale maggiore nel lontano 2010. Per una maglia da titolare nel nuovo Cagliari di Rastelli ci sarà da sudare, considerando che nel ruolo di trequartista il tecnico di Torre del Greco può già contare su profili importanti come Joao Pedro e Farias, senza dimenticare Sau che all'occorrenza potrebbe giocare alle spalle dell'unica punta. Due anni dopo aver lasciato il club isolano, Cossu però può dare ancora il suo prezioso contributo, soprattutto in termini di carica ed esperienza, sia all'interno dello spogliatoio sia durante spezzoni di partita che saggiamente gli riserverà Massimo Rastelli. Il Cagliari e Andrea Cossu ancora insieme, come nelle favole a lieto fine. Il fantasista tascabile ritrova quella maglia che ha amato fin da bambino e con la quale - come ha sempre sognato - concluderà la sua carriera. Bentornato Andrea!