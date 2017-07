Premessa: nessuno può discutere il talento cristallino di Antonio Cassano. Il fantasista di Bari Vecchia, alla soglia dei 35 anni, nei giorni scorsi si è proposto al Cagliari in vista della nuova stagione ormai alle porte. Un'indiscrezione di mercato lanciata nelle ultime ore da L'Unione Sarda e che sta trovando sempre più conferme. Fantantonio è libero, si è svincolato dalla Sampdoria lo scorso 24 gennaio, per assicurarsi le sue prestazioni basterebbe mettere sul piatto la cifra che chiede come ingaggio. Il club rossoblù ha ricevuto la candidatura, ha valutato il profilo, ma il silenzio assordante che trapela dall'ambiente vicino alla società somiglia tanto ad un'accoglienza fredda, molto fredda. Antonio Cassano si trova in Sardegna, al "Forte Village" di Pula, sede delle vacanze della famiglia del Pibe di Bari Vecchia da ormai diversi anni. E proprio qui sarebbe nata la pazza idea: Cagliari come prossima meta lavorativa prima di appendere gli scarpini al chiodo. L'ex attaccante di Inter e Roma - tra le altre - ha incontrato il presidente rossoblù Tommaso Giulini, esponendogli i suoi progetti futuri e la sua voglia di trasferirsi in terra sarda. C'è anche un piccolo indizio che gioca a favore di Cassano: lo sbarco nel Cagliari del preparatore fisico Agostino Tibaudi, colui che ha seguito il fantasista barese in questi dodici mesi di inattività e con il quale ha un ottimo rapporto.



Il Cagliari, al momento, ha preferito non esporsi. Nei prossimi giorni, con ogni probabilità, ci saranno dei contatti tra il nuovo direttore sportivo Rossi e l'agente di Cassano. L'impressione è che in casa rossoblù prevalgano le tante perplessità su Fantantantio. In attacco, Rastelli può già contare su Joao Pedro, Farias, Sau e Borriello, senza dimenticare i rientri di Melchiorri (da valutare le condizioni fisiche dopo il grave infortunio) e Giannetti, oltre che il quasi certo ritorno alla base di Andrea Cossu dopo la proficua esperienza a Olbia. Praticamente impossibile, dunque, che il Cagliari decida di puntare su un profilo d'esperienza nel reparto avanzato. Indubbiamente, l'ex fantasista della Samp, rappresenta una pista affascinante, un nome che farebbe sognare tanti tifosi rossoblù. Non va però dimenticato il carattere difficile del giocatore, che nel corso della sua lunga carriera ha spesso avuto problemi con presidenti, allenatori e compagni di squadra. Non va trascurato neppure il fatto che Fantantonio non gioca una gara ufficiale da oltre un anno, dal lontano maggio 2016, dopodiché il club di Ferrero decise di metterlo fuori rosa. Certo, il Cagliari per ora ha preferito non sbattergli la porta in faccia. C'è un piccolo, piccolissimo spiraglio, ma l’eventuale arrivo di Cassano rischierebbe di rompere quegli equilibri che Massimo Rastelli è riuscito a creare abilmente all'interno dello spogliatoio e sul campo da gioco. Il talento e le qualità del calciatore non si discutono, ci mancherebbe. Ma il Cagliari, al momento, ha altre priorità. Cassano? No, grazie.