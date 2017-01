Prima vittoria stagionale del nuovo anno per il Cagliari. I rossoblù, che avevano chiuso il 2016 con la vittoria in casa contro il Sassuolo, si sono ripetuti nel primo match interno del 2017, battendo il Genoa. Così, i ragazzi allenati da Rastelli hanno centrato la settima vittoria casalinga dall'inizio del campionato.

La classifica dice che i rossoblù hanno ormai in tasca la salvezza con largo anticipo. Le dirette concorrenti per la salvezza francamente non sembrano in grado di poter risalire la china.

Il Cagliari del tanto vituperato mister Rastelli è quindi vicinissimo al traguardo fissato ad inizio stagione dal presidente Giulini: la salvezza. Non male per una neopromossa - seppur blasonata - della massima serie.

Rastelli, dicevamo. Un allenatore a lungo contestato dalla piazza, forse per alcune sconfitte numericamente pesanti. Eppure, i numeri stanno tutti dalla parte dell'allenatore campano, capace di portare il Cagliari a 26 punti in graduatoria. Con l'arrivo del suo vice, Nicola Legrottaglie, il Cagliari potrebbe - secondo la nostra previsione - riuscire ad addirittura a puntellare il suo gioco, soprattutto nella fase difensiva, di cui l'ex giocatore juventino, è profondo conoscitore.

Insomma, è un Cagliari che potrebbe - nel girone di ritorno - addirittura migliorare il suo rendimento e, conseguentemente, rendere ancor più rosea la sua classifica.

Il decimo posto è un risultato straordinario per i rossoblù. Un risultato che allontana tutte le voci che chiedevano circa un mese fa - dopo la sconfitta contro il Napoli - la testa del tecnico Rastelli.

La partita contro il Genoa ha dimostrato per l'ennesima volta che i rossoblù, dalla cintola in su, sono una squadra di alto livello. Farias, Barella, Joao Pedro, alle spalle di Borriello, sono una garanzia, in quanto giocatori capaci di lanciarsi sugli spazi, di penetrare nei corridoi offensivi, oltreché di regalare assist deliziose all'attaccante ex Milan. Il quale, alla faccia di chi lo considerava "bollito", conferma sempre di più di essere un bomber di razza, quasi un cecchino infallibile. Il Cagliari contro il Genoa, sceso in campo in uno stadio semivuoto per via della squalifica della curva nord, ha dimostrato di essere migliorato anche nel carattere. Ottima la reazione dopo il vantaggio di Simeone. Ottimo l'inizio del secondo tempo, in cui i cagliaritani hanno stretto d'assedio la difesa genoana, costringendo Lamanna ad alcuni interventi prodigiosi, prima di capitolare sotto i colpi inferti da Borriello e da Farias su calcio di rigore. Quest'oggi, a differenza di sette giorni fa a San Siro contro il Milan, anche la fortuna sembra essere scesa in campo a favore dei ragazzi di Rastelli. Vedere per credere il gol del momentaneo 2 a 1 di Joao Pedro.

Il Cagliari è quindi partito alla grande nel girone di ritorno, riscattando la sconfitta subito all'andata contro il Grifone.