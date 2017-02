Il Cagliari vince in rimonta allo Scida e mette in archivio la pratica salvezza. Gli uomini di Massimo Rastelli liquidano il Crotone con il risultato finale di 2-1 per effetto dei gol di Joao Pedro e Borriello, in risposta al vantaggio iniziale dei padroni di casa firmato da Stoian. Tre punti d'oro per i rossoblu, che interrompono la striscia di cinque partite consecutive senza vittorie (tre sconfitte e due pareggi) e salgono a quota 31 punti, a +16 sulla zona retrocessione. Una vittoria esterna che mancava ai sardi da oltre quattro mesi: l'ultimo successo lontano dal Sant'Elia risaliva allo scorso 16 ottobre, in occasione dell'exploit di San Siro contro l'Inter. Da allora, infatti, la formazione sarda aveva collezionato soltanto due pareggi (contro Pescara e Sampdoria) lontano dalle mura amiche.



A decidere il match di Crotone, ancora una volta, ci ha pensato il solito Marco Borriello. Il giramondo re del gol, subentrato al 54' al posto di Padoin sul punteggio di 1-1, ha impiegato soltanto quindici minuti per timbrare il tabellino dei marcatori: l'ex Roma riceve palla al limite dell'area, finta a destra che manda fuori giri Claiton e mancino chirurgico che si insacca nell'angolino basso della porta difesa da Cordaz. Gol capolavoro che vale l'intera posta in palio per la squadra isolana. Per il bomber di Napoli si tratta dell'undicesimo centro in campionato con la maglia dei sardi, il quindicesimo stagionale se consideriamo anche il poker rifilato alla Spal nel terzo turno di Coppa Italia. Nel mirino c'è il record personale, firmato con la maglia del Genoa nel campionato 2007-08, quando toccò addirittura quota 19 gol. Arrivato in estate in Sardegna tra lo scetticismo generale, Borriello si sta prendendo tutte le rivincite possibili, confermandosi sempre più implacabile sotto porta e vero trascinatore di questo Cagliari. C'è un altro dato statistico in favore dell'attaccante classe 1982: con la rete messa a segno contro il Crotone, Borriello sale a quota 90 gol in Serie A, raggiungendo un mostro sacro rossoblu del passato, ovvero Gianfranco Zola.



Il recente stato di forma di Borriello, che ha messo lo zampino in ben cinque degli ultimi undici gol del Cagliari in questo campionato, deve rappresentare un chiaro segnale per la dirigenza rossoblu e per il presidente Giulini. Perché questo Borriello - in scadenza di contratto a fine stagione, ma con opzione per un altro anno - merita un rinnovo immediato e una riconferma quantomeno per la prossima stagione. "Se sono ancora un top player? No, però sono più affidabile, so cosa significa avere esperienza in A. Molti mi hanno dato del finito ma come potete vedere a 34 anni sono ancora qui a dare e a togliermi delle soddisfazioni", diceva qualche settimana fa l'attaccante rossoblu in conferenza stampa, mostrando tutta la sua maturità raggiunta all'ombra del Sant'Elia. L'auspicio del popolo sardo è che Borriello continui a togliersi tante altre soddisfazioni, ma sempre con la maglia del Cagliari cucita addosso.