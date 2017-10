La panchina di Massimo Rastelli traballa come non mai. La quarta sconfitta consecutiva pesa come un macigno sulla posizione del tecnico campano, che già prima della gara contro il Genoa aveva perso una fetta della fiducia concessagli dalla società. Il Cagliari è stato annichilito alla "Sardegna Arena" da un Grifone che fino a ieri aveva raccolto appena due punti, frutto di cinque sconfitte e due pareggi. 3-2 il risultato finale per i rossoblù di Juric, spinti dalle reti di Galabinov, Taarabt e Rigoni. Agli isolani non è bastato il primo gol di Leonardo Pavoletti - tornato a timbrare il tabellino dei marcatori dopo 355 giorni - e il rigore di Joao Pedro. Il Cagliari resta così impantanato nei bassifondi della classifica a quota sei punti, a più uno dalla zona retrocessione. Il bilancio è quasi disastroso: sei sconfitte, di cui tre in casa (contro avversari abbordabili come Sassuolo, Chievo e Genoa), quattro di fila. E ora sono in tanti a chiedere la testa di Rastelli.



Già, perché lo stesso tecnico al termine del match è parso piuttosto sfiducioso, quasi abbandonato al destino che lo attende. "Esonero? Giusto che la società valuti alla luce dei risultati", ha dichiarato Rastelli a caldo dopo il match perso con il Genoa. E i fischi dei tifosi della "Sardegna Arena" verso il proprio allenatore - e non solo - sono la fotografia del momento nero che sta attraversando la squadra. Andare avanti con Rastelli o cambiare guida? Questa è la domanda. Nella serata di ieri, il presidente Giulini sembrava intenzionato ad optare per il cambio in panchina, ma ha preferito rimandare le valutazioni alle prossime ore. Se non dovessero cambiare i piani del presidente, al momento lo scenario più plausibile è dunque quello dell'esonero immediato di Rastelli. Chi al suo posto? Un nome su tutti: Beppe Iachini, che gode della stima della proprietà isolana ed è già stato allertato nelle scorse ore. Più defilati i profili di Oddo, Ballardini, Guidolin e Mandorlini. Ma c'è un'altra soluzione da tenere in considerazione, quella interna che porta a Mario Beretta, attualmente responsabile del settore giovanile rossoblù, che resta sullo sfondo come papabile candidato alla panchina sarda. Sono ore di riflessione in casa Cagliari, ma una cosa è certa: Rastelli non è mai stato così in bilico.