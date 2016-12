Rastelli salva la sua panchina in una serata dalle mille emozioni. Una girandola di gol, ben sette, tra Cagliari e Sassuolo. Ad avere la meglio sono stati i rossoblù, capaci di rimontare ben due reti al Sassuolo. I rossoblù si trovavano sotto per 1 a 3 all'inizio del secondo tempo e poi, grazie a un gol di Borriello e alla doppietta di Farias, hanno ribaltato il punteggio, conquistando tre punti di capitale importanza. Per due motivi sostanziali: in primo luogo, la possibilità di allungare ulteriormente sulle inseguitrici nella corsa alla salvezza; in secondo luogo, per la riconferma della guida in panchina di Massimo Rastelli. Rastelli che era stato messo in seria discussione dopo le sconfitte subite contro Napoli e Empoli.

L'allenatore rossoblù si giocava tutte le sue carte nella partita di ieri contro il Sassuolo. Una gara in cui erano d'obbligo i tre punti. Ebbene, a circa 30 minuti dalla fine del match, con il Cagliari sotto di due gol e con i fischi assordanti del Sant'Elia, sembrava proprio che l'avventura di Rastelli sulla panchina rossoblù fosse giunta ai titoli di coda. Poi, tutto ad un tratto, la reazione di grinta e coraggio dei rossoblù, che sfruttando la superiorità numerica, 11 contro 10, hanno messo a nudo le lacune del Sassuolo e sono andati a vincere, quasi insperatamente, una partita fondamentale per la corsa alla salvezza. Rastelli scaccia così l'incubo dell'esonero.

La classifica continua a sorridere ai rossoblù, che si trovano a quota 23 punti, in una posizione che garantisce alla squadra del presidente Giulini mezza salvezza praticamente già in tasca. Non tanto per le qualità dei rossoblù, che fanno fatica a dare continuità alle prestazioni e ai risultati positivi, quanto per la pochezza delle dirette concorrenti, in particolare il Palermo e il Pescara.

Insomma, il Cagliari, nonostante il pressappochismo della sua fase difensiva e le scelte tecnico-tattiche sovente discutibili di Rastelli, può dormire sonni tranquilli. Ma attenzione ad alcune frizioni tra allenatore e giocatori. Lo spogliatoio sembra essere spaccato: le reazioni di Sau e Dessena, al momento della loro sostituzione, la dicono lunga. E anche l'assenza - ufficialmente per influenza - di Storari desta qualche sospetto.

In ogni caso, la migliore medicina contro ogni difficoltà è la vittoria. E il Cagliari ha strappato tre punti con una rimonta "storica". Una rimonta avvenuta nel momento più difficile della prima parte di stagione. Tre punti che danno al sodalizio rossoblù, in primis al suo allenatore Rastelli, una boccata d'ossigeno in vista di un sereno Natale.