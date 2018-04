Intervenuto nel post-partita della finale di Coppa Italia Primavera il presidente del Torino, Urbano Cairo ha parlato anche di mercato ai microfoni dei cronisti presenti fra cui i nostri inviati Emanuele Tramacere e Daniele Longo.



BELOTTI - "In tribuna ho incontrato i dirigenti del Milan ma non abbiamo parlato di Belotti. Ce lo hanno chiesto la scorsa estate, ne abbiamo parlato allora ma non abbiamo trovato l'accordo. Viene da un infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo. Ora voglio godermelo"



NIANG - "Ho rifiutato offerte per Niang anche superiori a quanto l'ho pagato. Non mi sono pentito di averlo acquistato perché ha un grande talento. Non ci sono casi, é infortunato. Nizza? Solo in vacanza".