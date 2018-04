Il presidente del, ha concesso una lunga intervista a Tuttosport in cui ha parlato a tutto tondo del futuro del club granata (), delle mosse di mercato e, soprattutto del futuro di, criticato da parte della tifoseria e corteggiatissimo dal"Belotti ha soltanto bisogno che la jella dimentichi il suo indirizzo di casa.. Ricapitoliamo: pronti, via e si fa male. Torna dopo un mese e si fa male di nuovo. Poi riprende, ma gli strascichi degli infortuni non lo lasciano mai in pace. Belotti deve essere capito, aspettato, incoraggiato"."La sua posizione contrattuale è chiara: se si presenta un club estero e mette 100 milioni sul tavolo, Belotti lascia il Toro. Altrimenti, Belotti rimane. Io non ho mai vacillato sulla questione Belotti tanto che, all’inizio dell’ultimo mercato estivo avevo deciso in partenza di non cederlo. E così ho fatto"."Vuole andarsene? Non mi risulta assolutamente. Piuttosto credo di sapere quanta voglia di spaccare il mondo abbia in corpo dopo una stagione così altalenante".