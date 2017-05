Questa pomeriggio a Superga si è tenuta la tradizionale messa di fine anno del Settore giovanile del Torino a cui ha partecipato anche il presidente Cairo. A termine dell'evento il massimo dirigente granata ha commentato il momento della sua squadra. "Nell’ultima partita mi è dispiaciuto aver visto una squadra un po’ in vacanza. Una partitaccia ci può stare, ma bisogna mantenere la concentrazione. In tal senso, la squadra già a partire da domani sarà in ritiro e questo sarà già un bel modo per ritrovarla. Torino-Genoa del 2009? Quella partita me la ricordo bene, ma noi al di là di quello che è stato domenica dobbiamo giocare una partita da Toro per onorare il campionato e per rispetto di chi lotta per non retrocedere”.

Il presidente granata ha poi parlato del mercato e della situazione della difesa:"È vero, abbiamo preso tantissimi gol: il nostro mister è votato all’attacco ed è una bella cosa avere questo genere di mentalità. Per la prossima stagione l’abbiamo rinforzata con Lyanco e Bonifazi. Dobbiamo ancora rafforzarla ma sarà un punto chiave della squadra. Ma tutta la squadra dovrà essere solida e compatta".