"Abbiamo una squadra già buona per ambire all'Europa, ottima per quanto riguarda i titolari". E' quanto dichiarato all'Ansa dal presidente del Torino, Urbano Cairo, intervenuto a Milano alla cerimonia di intitolazione della via dedicata a Valentino Mazzola. "Sul mercato di gennaio non c'è da fare alcuna spesa del tesoretto - ha concluso il numero uno granata - a meno che non venga fuori qualche possibilità".