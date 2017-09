Titolare contro la Lazio, il terzino del Milan Davide Calabria ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio: "La Lazio è in grande forma, si conoscono, giocano in casa, non sarà facile ma ci servirà per conoscere meglio le nostre potenzialità. Siamo qui per dare il meglio di noi. Mercato? La società ha voluto tenermi a tutti i costi, li ringrazio, spero di ripagare la fiducia nel corso della stagione".