In prestito al Torino, al termine della stagione Joe Hart tornerà al Manchester City. Ma non per restarci. Diversi club lo hanno messo nel mirino, dall'Arsenal al West Ham, passando per il Chelsea. David James, ex portiere inglese, meglio conosciuto come Calamity, consiglia il suo connazionale: "La difficoltà sul tornare a giocare in Inghilterra è quella di trovare una squadra, dove andrebbe? Ci sono ottimi portieri in Premier League al momento. Joe è l’unico inglese che gioca fuori, e sta facendo bene. Torino è una piazza difficile e lui sta facendo bene. Sta mostrando di avere le qualità per giocare all’estero, quindi perché non farlo per un top team? Se fossi in lui, mi interesserei alla Juventus".