L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Zhang Jindong e spiega come il numero uno di Suning intende far crescere il calcio in Cina.



"Zhang Jindong, proprietario di Suning e dell’Inter, sta avendo un ruolo da protagonista nel calcio italiano e non solo. Secondo la stampa cinese il numero uno del club di corso Vittorio Emanuele sta spingendo per sviluppare il calcio in Cina. Ecco come: secondo lui la Super League deve arrivare a un torneo con 22 formazioni e vorrebbe inoltre che la seconda divisione sia un’unica competizione con 40 squadre. Poi ha suggerito che sia data attenzione ai tornei universitari e a quelli dilettantistici per ampliare il numero di appassionati di calcio".