Nel giorno di Pasqua il Genoa piange per la scomparsa di un suo storico rappresentante.



A 73 si infatti spento Spartaco Landini, dirigente di lunga data del sodalizio rossoblu.

Calciatore di ottimo livello negli anni '60 e '70, militando con la grande Inter di Helenio Herrera, il Napoli e il Palermo e vestendo in quattro occasioni anche la maglia della Nazionale azzurra, con la quale partecipò anche allo sfortunato mondiale inglese del '66, Landini dopo una breve esperienza come allenatore dell'Avellino passò dietro la scrivania.



Proprio con lui nel ruolo di direttore sportivo sono legati alcuni degli anni migliori della storia del Genoa, quelli dei primi anni '90, culminati con il quarto posto in campionato nel 1990-91 e nella semifinale europea dell'anno successivo.



I funerali dell'ex difensore toscano si terranno martedì alle 11.45 presso la chiesa della Consolazione di XX Settembre a Genova.