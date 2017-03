Una giuria di architetti esperti, provenienti da 28 Paesi, è stata chiamata a nominare lo “Stadio dell’Anno" per l'edizione 2016. Ad aggiudicarsi il riconoscimento è stato il controverso stadio del West Ham, l’Olympic Stadium, poi rinominato London Stadium, inaugurato nel 2012 in occasione delle Olimpiadi svoltesi a Londra. Il West Ham ha potuto disputare le prime gare casalinghe nella nuova struttura, solo a partire dalla stagione in corso.



Il 27 marzo del 2013 il West Ham aveva acquisito ufficialmente il diritto a giocare le gare interne di Premier League nell'impianto, pagando solo 15 milioni di sterline per 99 anni. Il club ha inoltre ricevuto dallo Stato ben 200 milioni di euro per rendere funzionale la struttura al calcio. Proprio la riuscita di tale conversione è stata premiata, unitamente all’aspetto sostenibile su cui si è puntato nel progetto. Le critiche però, non sono mancate. Infatti sono molti gli inglesi che hanno contestato l’estetica dello stadio.