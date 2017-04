La nuova frontiera del calcio-social è quella dell'utilizzo delle emoji, le famose 'faccine' che vengono utilizzate nelle più svariate chat digitali per eprimere il proprio umore o semplicemente mostrare l'immagine di un animale o di un oggetto stilizzato: dopo Pogba, il primo calciatore ad apparire su Twitter, ora in vista del Clasico in programma a Madrid nella giornata di domenica sono spuntati altri sei giocatori stilizzati a faccine social: per il Real presenti Benzema , Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos, per il Barcellona Suarez, Pique e Messi.