Oltre centomila cuori che battono all'unisono per la stessa passione: il mondo degli e-games e a tutti loro è dedicata la Milan Games Week 2017 che si svolge alla Fiera Milano dal 29 settembre all'1 ottobre. Non possono certo mancare gli e-sports e su tutti nella giornata di sabato è il calcio ad attirare tifosi comuni e non: tanti vip legati al pallone, come il noto artista milanista Jake La Furia, il celebre Chef Rubio, grande tifoso della Roma, o ancora i giocatori dell'Olimpia Milano, capitanati da Pascolo, che tra una partita e l'altra a un noto videogioco di basket non hanno mancato la visita agli stend dedicato a un altro pallone, non a spicchi e che si colpisce con i piedi.



PES - Protagonista è il titolo PES 2018, che proprio nella Games Week vede disputare le fasi finali della Intesa Sanpaolo E-Football Cup: dopo le eliminatorie estive qui si svolgono le semifinali, sotto l'occhio attento di due arbitri con tanto di divisa ufficiale (severi anche nel controllare le amichevoli dei tifosi presenti!). In finale vanno Il Distruttore e Ettorito, la location è da brividi. La festa si sposta alla PG Arena, dove si svolgono le finalissime dei vari torneo, una bolgia piena e bollente, che nulla ha da invidiare agli stadi 'veri'. Ettorito col Barcellona, Il Distruttore: dopo tre match a spuntarla sono i catalani, Ettorito fa pesare la maggior esperienza (vice campione del mondo) e si laurea campione nella 'Scala degli e-games', come la battezzano fieramente gli organizzatori del torneo. Coppa alzata, si spengono le luci: si chiude l'intenso sabato della Games Week.