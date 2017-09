La lite con Neymar, la rottura con lo spogliatoio e poi la pesante assenza durante la festa di compleanno di Thiago Silva. Tra Edinson Cavani e il Paris Saint Germain i rapporti sono ormai tesissimi, peggiorati ulteriormente dopo il tentativo del presidente Al Khelaifi di "comprare" il ruolo da rigorista a favore del brasiliano. Una situazione vicina al punto di non ritorno anche sulle lavagne inglesi, dove sono aperte le scommesse sulla prossima squadra dell’uruguaiano. Per il mercato invernale, riporta Agipronews, la prima scelta è il Real Madrid a 5 volte la posta, con il Chelsea secondo a 8,00. Sogna anche il Napoli, anche se il ritorno agli azzurri è piazzato più in alto, a 13,00, alla pari con Everton e Liverpool. La Premier è in lista anche con il Manchester United a 17,00, la stessa quota della Juventus.