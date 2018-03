Un ex Lazio punta al grande ritorno in Serie A. Keita Balde Diao, dopo l'iniziale periodo di ambientamento, si è ritagliato il suo spazio nel Monaco, dopo la cessione estiva, il colpo di mano di Mendes e Lotito che gli ha impedito di andare a scadenza contrattuale.



RITORNO IN A - Keita potrebbe decidere di tornare in Serie A. Su di lui ci sarebbe il Napoli di Sarri, che già avrebbe manifestato in passato il suo interesse, e vorrebbe riportarlo in Italia durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Non solo, su Keita si muovono anche Arsenal e Liverpool. Dopo 1 solo anno di Ligue 1, Keita potrebbe lasciare il Monaco. Il Napoli chiama, la Premier tenta, il futuro di Keita è tutto da scrivere.



Intanto lo stesso Keita ha dichiarato a ExtraTime sulla Gazzetta dello Sport: "Contro il PSG ce la giochiamo. Mi piace Dani Alves, la Ligue 1 è più fisica e più veloce. Amo Roma. Ci sono arrivato ragazzino, a 16 anni, sono partito da uomo".