L’offerta ufficiale del Manchester City sarebbe già arrivata - cinque milioni di sterline - e la Juventus starebbe già pensando al post Dani Alves. L’addio sembra inevitabile e anche i bookmaker d’oltremanica, riferisce Agipronews, vedono la Premier per l’esterno brasiliano, con il City largamente favorito in lavagna. Quota bassissima, 1,30 appena, per il ricongiungimento tra Alves e Per Guardiola, già insieme ai tempi del Barcellona. La seconda pista in lavagna è il Chelsea, ma già distante, a quota 5,00. Poi si sale a 15,00 per l’approdo nella Major League Soccer statunitense e a 28,00 per la chiusura con il Psg. Infine, i bookmaker non escludono nemmeno la possibilità che Alves rimanga alla Juventus, data a quota 6,50.