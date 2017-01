Domani si apre ufficialmente il calciomercato invernale 2017, che si chiuderà il prossimo 31 gennaio. Finora l'unica squadra di Serie A ad aver già ufficializzato un trasferimento è l'Udinese, che ha ceduto il terzino colombiano Armero in prestito con diritto di riscatto al club brasiliano dell'Esporte Clube Bahia.



VIA VAI AL GENOA - Ma in pratica ci sono altri affari fatti, quattro dal Genoa: in entrata il trequartista Morosini dal Brescia e l'esterno Beghetto dalla Spal, in uscita l'attaccante Pavoletti al Napoli e il centrocampista venezuelano Rincon alla Juventus. Si stanno già allenando con le loro nuove squadre pure Aquilani (dal Pescara al Sassuolo), Stendardo (dall'Atalanta al Pescara) e Cerri (dalla Spal al Pescara via Juve). Lo stesso club abruzzese aspetta altri due rinforzi dai bianconeri (Thiam e il ritorno di Mandragora) ed è sul punto di soffiare al Palermo il difensore del Bovo del Torino, a sua volta a un passo da Iturbe. Così come il Bologna è vicinissimo a Cerci dell'Atletico Madrid.



CIAO MILANO - Due brasiliani salutano Milano: Luiz Adriano è stato autorizzato a non presentarsi alla ripresa degli allenamenti a Milanello in attesa di firmare con i russi dello Spartak Mosca, mentre Felipe Melo non è partito per il ritiro dell'Inter a Marbella perché tornerà a giocare in patria al Palmeiras. I rossoneri hanno chiesto Deulofeu all'Everton, i nerazzurri contendono alla Juve il centrocampista Gagliardini dell'Atalanta, che è tornata sulle tracce di Hiljemark (Palermo) e almeno per il momento ha bloccato la partenza di Grassi all'Empoli, dove in uscita c'è Gilardino. Pinilla sembrava destinato al Veracruz in Messico, ma si è riaperta la pista che lo può (ri)portare al Genoa. Era fatta per Zaza dal West Ham al Valencia via Juventus, ma l'addio di Prandelli ha fatto saltare tutto. Perché nel calciomercato, fino agli annunci ufficiali, non è mai detta l'ultima parola.