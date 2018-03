La Lazio cerca un sostituto di de Vrij, ma rimane in ottimi rapporti con l'olandese, perno della difesa di Inzaghi. Come riporta Repubblica, l'unica conseguenza indiretta della querelle è stata la rinuncia di Bastos al rapporto di collaborazione con gli agenti di de Vrij.



CONCORRENZA - Non solo Inter su de Vrij: i nerazzurri non hanno ancora firme in mano, più defilate ma comunque presenti ci sarebbero la Juventus, il Manchester United, il Liverpool, il Barcellona, l’Atletico Madrid e, a sorpresa, è tornato in corsa pure il Milan. I rossoneri si sarebbero fatti avanti timidamente, nonostante il no a gennaio potrebbero decidere di riprovarci.