In Italia ha sorpreso tutti, ha attirato l'attenzione di addetti ai lavori e tifosi: Luis Alberto si è preso le copertine grazie a giocate di classe e assist, in una stagione da incorniciare. Ha anche attirato sirene di mercato: durante il derby, dalla tribuna, lo hanno osservato con attenzione anche alcuni osservatori spagnoli, mandati dal Barcellona.



CALCIOMERCATO LAZIO - Il club blaugrana lo conosce benissimo, lo ha avuto nella squadra B, e starebbe pensando di riportarlo alla base. Come riporta La Gazzetta dello Sport, alla Lazio non sarebbe arrivata nessuna offerta, anche se l'affondo dei dirigenti catalani sembra quasi imminente: il centrocampista biancoceleste sarebbe finito nella lista dei papabili sostituti di Iniesta. A fine stagione la leggenda blaugrana lascerà il club, dopo 20 anni. Servirà classe e talento per sostituirlo, e Luis Alberto sembra avere il profilo giusto.