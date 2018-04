Il calciomercato già impazza, la Lazio vuole farsi trovare pronta. Come riporta il Corriere dello Sport, i biancocelesti cercano un giovane capace di giocare dietro la punta in un 3-5-2 o da esterno in un 4-3-3. Ha bisogno di un nuovo Felipe Anderson, che sappia offrire maggiori variabili tattiche.



CALCIOMERCATO LAZIO - In Brasile si sta riparlando di Roger Guedes, ala 21enne del Palmeiras, che non ha però il passaporto comunitario. In casa Gremio interessano i nomi di Luan ed Everton. Il primo ha 25 anni e una clausola da 18 milioni, il secondo un contratto fino al 2020 (il club di Porto Alegre detiene il 60% del cartellino). Sul taccuino di Tare ci sarebbero anche il 20enne mancino Lucas Paquetà, stella del Flamengo e Clayson del Corinthians, meno facile arrivare a Dudu del Palmeiras.