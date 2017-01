Il calciomercato è ufficialmente aperto e i club di Serie A hanno già iniziato le prime trattative; di seguito tutti gli aggiornamenti, ora per ora, delle operazioni 'minori' dei club del campionato italiano:



13.00 MILINKOVIC-SAVIC: NIENTE JUVE - Milinkovic-Savic ha spento ogni possibile dubbio su una sua eventuale cessione alla Juventus, sottolineando come si tratti solo di speculazioni.



12.30 UFFICIALE, NUOVO ACQUISTO PER LA SAMP - La Sampdoria ufficializza l'acquisto di Bartosz Bereszynski, dal Legia Varsavia; il giocatore, che già posato con la maglia blucerchiata, sarà in campo oggi pomeriggio per il suo primo allenamento a Genova.



11.50 FIORENTINA SU LARSSON - La Fiorentina sta pensando a Sebastian Larsson del Sunderland che potrebbe arrivare nel caso in cui Milan Badelj dovesse lasciare il club viola; il croato è, infatti, seguito da Inter, Milan e Roma.



11.30 CISSOKHO: ADDIO AL GENOA? - Aly Cissokho apre ad un addio al Genoa; il giocatore francese ha ammesso di non essere felice in rossoblù e di voler cambiare aria. Sulle sue tracce c'è il Saint-Etienne.



11.00 BOLOGNA SU GILARDINO - Il Bologna si inserisce nella corsa ad Alberto Gilardino, attaccante in uscita dall'Empoli. Sull'ex Fiorentina c'è anche la concorrenza del Chievo.



10.45 GAGLIARDINI: PARLA GASPERINI - Gasperini allontana le voci di mercato in entrata e sottolinea che dopo la partenza di Gagliardini in direzione Inter, i bergamaschi punteranno su giovani del settore giovanile.



08.45 PARLA TORREIRA - Lucas Torreira, oggetto del desiderio della Roma, ha parlato della sua volontà di rinnovare a breve il contratto con la Samp, senza però spegnere le voci di mercato che lo vedono protagonista.