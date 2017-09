Il mondo del calcio si interroga sul mercato. In particolare sui tempi della campagna trasferimenti estiva. L'idea è di anticiparne la chiusura prima dell'inizio dei principali campionati europei.



MAROTTA - Settimana scorsa, in occasione della tavola rotonda tra direttori sportivi all'hotel Melià di Milano, l'amministratore delegato juventino Giuseppe Marotta ha spiegato: "Ho avuto la delega dai club di Serie A per chiedere di chiudere il calciomercato estivo a fine luglio e non a fine agosto".



SABATINI - Il direttore tecnico di Suning, Walter Sabatini ha replicato: "Per me il mercato deve essere sempre aperto, deve esserci mobilità dei calciatori anche durante l'anno. Magari con rose corte e seconde squadre. Io sono un guerrafondaio, penso che quindici giorni di ferie bastino a tutti".



BRANCHINI - Durante un forum tra procuratori nella redazione di Calciomercato.com, lo scorso aprile l'agente Giovanni Branchini aveva proposto di "accorciare le date del mercato, fornendo però un jolly stagionale da giocare in caso di infortuni gravi".

E voi cosa ne pensate? Dite la vostra nei commenti qui sotto.