La Juve studia il rilancio dell’offerta, ma su Balde Keità continua anche il pressing dell’Inter. Futuro ancora in bilico per il giocatore della Lazio, ora conteso anche dal Monaco; situazione che sulle lavagne internazionali continua a rimescolare le carte nelle scommesse sulla squadra del senegalese a fine mercato, ormai imminente. E se ieri la Lazio sembra lo scenario più probabile, oggi in tabellone è testa a testa tra bianconeri e nerazzurri: Juventus e Inter, si legge su Agipronews, sono di nuovo in cima alla lista, entrambe a quota 3,00, seguite dal Monaco che ha messo sul piatto 20 milioni ed è piazzato a 4,50. Passano invece in secondo piano i biancocelesti, ora a 9 volte volte la posta.