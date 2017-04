Pericolo parzialmente scampato per il difensore del Genoa Armando Izzo, che ha conosciuto l'esito delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale in merito al suo coinvolgimento nel Calcioscommesse. L'ex giocatore dell'Avellino è stato squalificato per 18 mesi per responsabilità diretta con effetto immediato, mentre la richiesta della Procura Federale era di 6 anni di stop. Preannunciando il ricorso, l'avvocato De Renzis, legale del giocatore, ha dichiarato: Armando è un ragazzo forte e si è difeso con onestà ripetendo di non conoscere i boss mafiosi a cui è stato accostato".



Per quanto concerne gli altri imputati nel processo, squalifica di 5 anni per Francesco Millesi, mentre sono stati prosciolti il presidente dell'Avellino Walter Taccone, Raffaele Biancolino, Luigi Castaldo, Fabio Pisacane e Mariano Arini, accusati di omessa denuncia. Il club irpino è stato sanzionato con 3 punti di penalizzazione nella classifica del campionato di Serie B.