E' terminata l'udienza bis a Roma per il processo calcioscommesse legato all’Avellino: le richieste non sono state modificate, né per il club irpino né per i calciatori coinvolti. Anche per il difensore del Genoa Armando Izzo rimane dunque pendente una condanna a sei anni di squalifica e un’ammenda da 20mila euro.



SENTENZA SETTIMANA PROSSIMA - La sentenza di primo grado è attesa all’inizio della prossima settimana, forse già lunedì o al massimo nella giornata di mercoledì: molto dipenderà anche dalla valutazione che i giudici daranno al castello accusatorio.